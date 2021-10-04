Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Ветераны Ленинградской области получат выплаты в честь 80-летия со дня открытия Дороги жизни в дни блокады Ленинграда. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция о Дороге жизни

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о единовременной выплате ветеранам. Согласно документу жители Ленинградской области, которые проживали в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года менее четырех месяцев и не были награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда», получат по 50 тыс. рублей.

«Выплаты поступят гражданам до 5 октября. Предварительно на территории региона насчитывается 27 получателей», — уточнили в комитете по социальной защите населения Ленинградской области.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал Указ о единовременной выплате из федерального бюджета в сумме 50 тыс. рублей гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Правительство Ленинградской области приняло решение также произвести выплату к памятной дате другой категории блокадников ― тем, кто прожил в осажденном Ленинграде менее четырех месяцев и не имеет знака и медали.