Красногорск, 4 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Подмосковье следует продолжать благоустройство парков. Соответствующее поручение 4 октября дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лазарев В парке

«Все, что касается парков, мы видим большой спрос людей, которые приходят и отдыхают семьями. Мы эту тему сопровождаем», — сказал Воробьев.

По его словам, каждый глава муниципального образования, на котором расположен парк должен лично там гулять и спрашивать у жителей, чего бы они хотели добавить к этой зоне отдыха.

«Нет территории, где бы эта тема не была востребована. Мало сделать общественное пространство. Важно это пространство наполнить жизнью. Спрос на это у жителей очень высокий», — отметил глава Подмосковья.