Москва, 4 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Художница Светлана Малькова намерена взыскать с актрисы театра и кино Анастасии Макеевой 500 тысяч рублей. Соответствующий иск о защите чести и достоинства она подала в Преображенском суде Москвы. Об этом 4 октября сообщили в судебной инстанции.

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«Светлана Малькова, действующая в интересах своей несовершеннолетней дочери […] просит признать сведения, распространённые Макеевой на её интернет-странице в соцсети Instagram и опубликованные электронными изданиями СМИ, не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство истца», — уточнили в беседе с ТАСС в суде.

Моральный вред, нанесённый актрисой, художница оценила в 500 000 рублей. Заседание по иску назначено на 27 октября.

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Напомним, Анастасия Макеева является актрисой театра и кино. В 2021 году она стала участницей конфликта с бывшей супругой своего четвёртого мужа, бизнесмена Романа Малькова.