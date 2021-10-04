Лепосавич, , 17:36 — REGNUM Движение транспорта через контрольно-пропускные пункты Ярине и Брняк на севере Косово и Метохии восстановлено 4 октября после двухнедельной блокады.

Граница Косово и Сербии Krzysztof Dudzik

В восемь часов утра началось применение «режима стикеров», по поводу которого ранее на переговорах в Брюсселе достигли согласия делегации Белграда и Приштины, сообщил телеканал РТС.

По словам репортера телеканала с КПП Ярине, процедура установления стикера на автомобильные номера заняла примерно одну минуту, и первый автомобиль прошел через КПП.

Напомним, что в соответствии с соглашением о временном использовании автомобильных номеров Сербии и сепаратистского Косово, жители Косово и Метохии, который имеют регистрационные номера сепаратистского образования, не должны снимать их при въезде на территорию центральной Сербии, а всего лишь закрывать «герб» самопровозглашенного Косово. Владельцы автомобилей из центральной Сербии и Косовской Митровицы при въезде на территорию Косово и Метохии будут заклеивать герб Сербии. В Приштине сообщили, что подготовлено 300 000 комплектов из четырех стикеров в каждом.