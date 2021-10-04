Москва, 4 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. У актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой повреждены почки и начались проблемы с дыханием. Об этом 3 октября сообщило издание «Комсомольская правда», ссылаясь на источник, приближённый к семье артистки.

Скриншот с YouTube Лариса Гузеева

По словам инсайдера, врачи Гузеевой констатируют отрицательную динамику. «Её состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске», — сообщает изданию инсайдер. «Поражены оба лёгких на семь процентов. Это мало, но с каждым днём показатель растёт», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что 27 сентября 2021 года Лариса Гузеева была госпитализирована в больницу в Коммунарке. У артистки положительный результат теста на COVID-19.