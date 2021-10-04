Минск, , 13:06 — REGNUM МВД Белоруссии контролирует ситуацию с беженцами на территории республики. Об этом 4 октября заявил белорусский министр внутренних дел Иван Кубраков на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента страны).

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хочу сказать, что ситуация с беженцами на территории республики находится под контролем. Никаких проблемных вопросов на территории Республики Беларусь нет», — сказал он.

Также Кубраков отметил, что в разных Телеграмм-каналах появляются сообщения о том, что по территории Белоруссии якобы «проходят группы боевиков, так называемых нелегальных мигрантов» и т.п.

«Здесь вам хочу сказать, как министр внутренних дел, что правоохранителями полностью ситуация контролируется», — подчеркнул глава МВД республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что объединение экономических потенциалов Белоруссии и России станет хорошим ответом на западные санкции.