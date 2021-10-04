Улан-Удэ, 4 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом предстанут участники организованного преступного сообщества, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, сообщество действовало также в Новосибирской области.

МВД по Бурятии В Бурятии будут судить сбытчиков наркотиков

В числе фигурантов семь человек в возрасте 18−44 лет, в том числе двое студентов. По данным ведомства, с февраля по май они распространяли наркотики, размещая их в тайниках. Злоумышленники также пользовались мессенджером. Запрещённые вещества они покупали в Новосибирске и Чите.

«По уголовному делу полицейскими изъяты более килограмма наркотического средства, известного как «скорость», около 140 граммов мефедрона, а также 7,5 граммов амфетамина», — отметили в МВД.

Правоохранители установили причастность обвиняемых к 32 особо тяжким преступлениям. Теперь им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Уголовное дело против одного из фигурантов, активно сотрудничавшего со следствием, вынесены в отдельное производство.