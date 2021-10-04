Мадрид, , 13:02 — REGNUM Каталония не получит независимости от Испании. Такой прогноз в программе «Lo de Évole» на телеканале La Sexta дал экс-глава администрации премьер-министра Испании Иван Редондо.

«Каталония не Испания» Dialog.ua

«Независимости или самоопределения не будет, но до 2030 года должна начаться работа по реформированию Конституции», — сказал Редондо.

В этой связи, полагает экс-чиновник, будет провёден референдум, чтобы выяснить, хотят ли испанцы этой реформы, и, по его прогнозам, 70% населения поддержат её.