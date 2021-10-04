Москва, 4 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Известие о том, что через 10−20 лет золотодобывающая отрасль России может столкнуться с недостатком запасов золота, доктор экономических наук Никита Кричевский встретил с недоверием. В своем телеграм-канале он пояснил, с чем связан его скептицизм:

History of Geo Золото

«Текущие запасы золота в стране составляют около 7,5−8 тыс т, производство составляет 330 т в год. Если тенденцию не переломить, то на горизонте 10−20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы, хотя запасов «Полюса» хватит на 37 лет. Караул или что-то другое? Другое.

На примере Грачева мы имеем типичное проявление Nudge (подталкивания), в данном случае — подталкивания правительства. В этом столетии за теорию подталкивания нобеля получили сразу два экономиста — Даниэль Канеман (2002) и Ричард Талер (2017). Почему бы не воспользоваться? Грачев ратует за наращивание инвестиций в геологоразведку, в том числе, за счет снятия законодательных ограничений.

Глава «Полюса» на недавней встрече с президентом уже предлагал ряд стимулирующих мер, надо бы «поддуть» тему. Применение инструмента Nudge — хорошо или плохо? Наверное, хорошо. Какое отношение заявление об исчерпании запасов имеет к резервам и устойчивости неустойчивой российской экономики? Никакого. Задача у «Полюса» другая».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о недостатке запасов золота в России сообщили в РБК со ссылкой на слова гендиректора крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павла Грачева.

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