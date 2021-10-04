Красногорск, 4 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Очереди на оплату парковки в Подмосковье должны быть ликвидированы. Соответствующее поручение 4 октября дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rostov-gorod.ru Платная парковка

Глава Подмосковья отметил, что образование очередей на оплату стоянки авто не допустимо. Для решения этой проблемы необходимо создать специальное приложение, уверен он.

«Обращаю внимание на ситуацию по платным парковкам. Поступают жалобы, что там, где парковки платные, люди долго ожидают очереди при оплате за парковку. Не нужно стоять в очереди, у нас есть талантливые программисты и в одно касание нужно эту тему снять», — сказал Воробьев.