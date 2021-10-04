Сухум, , 12:59 — REGNUM Сотрудники МВД Абхазии 4 октября оцепили правительственный квартал в Сухуме перед проведением заседания депутатов парламента республики. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

Президентский дворец. Сухум, Абхазия Алексей Колесников © ИА Красная Весна

По данным журналистов, депутаты собрались, чтобы обсудить инцидент, произошедший 30 сентября, в день празднования Дня победы и независимости Абхазии. Тогда произошел конфликт между ветеранами войны 1992 — 1993 года, в чьей компании был депутат парламента Гарри Кокая и сотрудниками милиции, с которыми был глава МВД республики Дмитрий Дбар.

3 октября президент Абхазии Аслан Бжания прервал свой визит в Москву из-за реакции в стране, которую вызвал инцидент. Он отстранил от исполнения обязанностей Дбара на время расследования происшествия.

Напомним, ранее в МВД Грузии сообщили, что Кокая 30 сентября якобы устроил стрельбу из пистолета в людном месте в Сухуме, а потом скрылся от правоохранителей, оказав сопротивление. Дбар позже заявил, что находился в компании, в которой кто-то выстрелил, после чего подошли правоохранители и силой у него изъяли пистолет, несмотря на его депутатскую прикосновенность.

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