Сухум, 4 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Сотрудники МВД Абхазии 4 октября оцепили правительственный квартал в Сухуме перед проведением заседания депутатов парламента республики. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

Алексей Колесников ИА Красная Весна Президентский дворец. Сухум, Абхазия

По данным журналистов, депутаты собрались, чтобы обсудить инцидент, произошедший 30 сентября, в день празднования Дня победы и независимости Абхазии. Тогда произошел конфликт между ветеранами войны 1992 — 1993 года, в чьей компании был депутат парламента Гарри Кокая и сотрудниками милиции, с которыми был глава МВД республики Дмитрий Дбар.

3 октября президент Абхазии Аслан Бжания прервал свой визит в Москву из-за реакции в стране, которую вызвал инцидент. Он отстранил от исполнения обязанностей Дбара на время расследования происшествия.

Напомним, ранее в МВД Грузии сообщили, что Кокая 30 сентября якобы устроил стрельбу из пистолета в людном месте в Сухуме, а потом скрылся от правоохранителей, оказав сопротивление. Дбар позже заявил, что находился в компании, в которой кто-то выстрелил, после чего подошли правоохранители и силой у него изъяли пистолет, несмотря на его депутатскую прикосновенность.