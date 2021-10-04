Москва, 4 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Доллар 1 октября в моменте превышал заветную отметку 73 руб. впервые с 21 сентября. Впрочем, пара не смогла удержать позиции и к концу сессии откатилась, завершив торги в районе 72,60 руб., с незначительными изменениями внутри дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 4 октября, пара доллар/рубль открылась гэпом вверх, который пока не ликвидирован — цены тяготеют к верхней границе диапазона, хотя и не решаются на более решительные движения.

На международной арене доллар ведет себя достаточно сдержанно после ралли на прошлой неделе, которое угасло ближе к выходным. На этом фоне основной фокус внимания сейчас смещен на рынок нефти, который в свою очередь ждет решения ОПЕК+.

В ожидании вердикта альянса нефть марки Brent расположилась немногим выше уровня $79 за баррель и вполне может снова рвануть к психологической отметке 80 долларов, которая остановила подъем на прошлой неделе.

Такой сценарий рассматривается на случай принятия решения об увеличении добычи на 400 тыс. баррелей в день. В случае более агрессивных действий следует ждать медвежьей реакции рынка черного золота, которая утянет за собой и рубль.

Пара доллар/рубль продолжает торговаться с оглядкой на уровень 73 руб., особенно после пятничного тестирования этого барьера. В нижней части графика в качестве промежуточной поддержки выступает зона 72,40 руб., за которое следует область 72,20−72,15 руб., которая преграждает путь к уровню 72 руб.

До конца дня потенциальный рост нефти способен надавить на котировки пары, которая может уйти ниже 72,70 руб.», — считает эксперт.

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