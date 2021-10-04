Калуга, 4 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Калуге за убийство мужчины к девяти годам лишения свободы в воспитательной колонии приговорён 17-летний житель Ферзиковского района, сообщили 4 октября корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

В ноябре 2020 года в одном из общежитий Калуги подросток распивал спиртные напитки со своим 44-летним знакомым. Между собутыльниками произошла ссора: подросток считал мужчину виновным в преждевременной смерти своего дедушки. Разозлившись, подросток нанес мужчине множественные удары ножом, отверткой, ногами и руками в различные части головы и тела, используя имеющийся в комнате электрический провод, обмотал его вокруг шеи потерпевшего, пытаясь его задушить. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Злоумышленник покинул место преступления, заблокировал входную дверь в комнату, а орудия преступления забрал с собой. О произошедшем убийстве подсудимый сообщил своей знакомой девушке, переслав ей фотографию тела в социальной сети. Спустя сутки тело было обнаружено соседями по общежитию.