Минск, , 13:32 — REGNUM Законопроект о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям против Белоруссии одобрен на заседании нижней палаты белорусского парламента. Об этом сообщает 4 октября БелТА.

Национальное собрание Белоруссии House.gov.by

По поручению президента страны Александра Лукашенко законопроект 27 сентября внёс в Палату представителей Национального собрания Белоруссии депутат Олег Белоконев. Документ предполагает изменение статьи 361 УК Белоруссии.

Предлагается ужесточить ответственность за действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности, в том числе — за призывы к санкциям в отношении государства, физических и юридических лиц.

«Люди, которые призывают к санкциям против своей страны, либо нездоровы, либо не понимают, что они делают», — заявил Белоконев.

Наказывать за такие действия по части 1 статьи 361 УК предлагается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет. По части 2 предлагается лишать свободы на срок от трёх до десяти лет, по части 3 — на срок 4−12 лет.

В настоящее время по частям 1 и 2 этой статьи предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, по части 3 — на срок от двух до семи лет.

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