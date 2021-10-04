Ульяновск, 4 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 4 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 84 379 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 337. Победили болезнь 73 894 ковидных больных, в том числе за последние сутки вылечились 206 пациентов. За минувший день в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 24 больных. Таким образом, всего с начала пандемии скончались 2638 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 1 октября по 1 декабря 2021 года до десяти человек ограничили число участников регистрации брака в торжественной обстановке. Кроме того, несовершеннолетние не могут посещать торговые центры без родителей.

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