Александр Тищенко, 5 октября 2021, 07:53 — REGNUM Экс-глава администрации премьер-министра Испании Педро Санчеса Иван Редондо нарушил молчание спустя несколько месяцев после ухода со своей должности и поделился дальнейшими планами, а также ответил на вопросы относительно внутриполитической испанской кухни. Выдержки из интервью Редондо в программе «Lo de Évole» на телеканале La Sexta публикует испанское издание La Razón.

Шахматы
Шахматы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уход из дворца Монклоа

Редондо рассказал, что утром в день отставки у него состоялся «прямой, искренний и очень человечный разговор с президентом», который закончился рукопожатием.

«Это был самый важный момент, а дальше будет больше. Посмотрим в будущем», — говорит Редондо.

Бывшая «правая рука» испанского премьера утверждает, что у них были «священные отношения», в которых и он, и Санчес имели доступ к личной жизни друг друга и сохраняли дружеские отношения. Они разговаривали от 8 до 12 раз в день.

При этом Редондо признаёт, что «он всё еще поддерживает контакт с премьером» и что Санчес знает, что экс-глава администрации даёт это интервью. Более того, он уверяет, что «на следующих выборах я буду голосовать за Педро Санчеса».

Экс-глава администрации главы правительства Испании также рассказал, как он трижды выражал свое решение покинуть дворец Монклоа.

Иван Редондо, Педро Санчес
Иван Редондо, Педро Санчес
Ministry of the Presidency. Government of Spain

Король и королева

О стремлениях Редондо в целом было сказано немало, отмечает издание. В какой-то момент интервью Редондо достал из кармана две шахматные фигуры: пешку и ферзя. Пешку он сравнил с советником и с короткими ходами, а ферзя — с премьер-министром и с «фантастическими ходами без ограничений».

«Единственное, что важно в пешке, это то, что, если она достигает последней клетки, она может превратиться в любую фигуру, даже в ферзя. Было ли у него искушение стать ферзем? Нет. И премьер-министр это знает».

Экс-глава администрации премьера рассказывает, как Санчес несколько раз предлагал ему стать министром: в последний раз — после выборов 4 мая. Однако Редондо от этой идеи отказался, потому что «не видел себя на этой должности».

Испанский кукловод

Издание отмечает, что ключом к пониманию последних недель работы Редондо во дворце Монклоа является книга Тони Боланьо «Moncloa. Iván Redondo. La política o el arte de lo que no se ve» («Монклоа. Иван Редондо. Политика, или искусство невидимого»), которая, благодаря более чем ста интервью и комментариям, даёт представление о человеке, который дёргал за ниточки в испанской политике — от правительства до внутриполитических кампаний в Стране Басков, Эстремадуре и Бадалоне.

Одна идея сквозит через интервью экс-чиновника и книгу Боланьо, замечают журналисты: Редондо только очерчивает премьер-министру рамки, а решает и принимает решения непосредственно глава правительства. Редондо также пользуется возможностью прокомментировать спорные вопросы, такие как его якобы плохие отношения с бывшим вице-премьером Кармен Кальво. Он уверяет, что многому у неё научился, а кризисы, подобные ситуации с переговорами с Каталонией, лишь сблизили их.

Иван Редондо (в центре)
Иван Редондо (в центре)
Ministry of the Presidency. Government of Spain

«Не планирую идти в Народную партию»

Говоря о своем будущем, Редондо указывает на возможность сотрудничества со СМИ, возвращение к частному предпринимательству, консультирование компаний и преподавание. В планах у экс-главы администрации премьера нет возвращения в политику, по крайней мере, не сразу.

Он подчёркивает, что не планирует «идти в Народную партию», хотя он видит в её председателе Пабло Касадо больше возможностей, чем в главе автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, также представляющей Народную партию.

«Я уже покинул самое лучшее место в мире. Я уже выполнил работу своей мечты», — говорит Редондо о своей работе в Монклоа и признает, что в детстве, в возрасте 12 лет, он уже подавал надежды и говорил своим друзьям, что его мечта — «возглавить страну». Это несколько «фриковатое» стремление, признаёт он.

Издание замечает, что самые напряженные моменты интервью произошли в связи с двумя кампаниями: одной — образца апреля 2019 года, в которой правительство нагнетало страх перед национал-консервативной партией Vox («Голос») для мобилизации левых, и ксенофобский дискурс, использованный в кампании против Хавьера Гарсии Альбиоля на выборах в Бадалоне в 2017 году.

Во время референдума в Каталонии
Во время референдума в Каталонии
© ИА REGNUM

Редондо также дал прогноз относительно ситуации с возможностью независимости Каталонии: «Независимости или самоопределения не будет, но до 2030 года должна начаться работа по реформированию конституции». В этой связи, полагает экс-чиновник, будет проведен референдум, чтобы выяснить, хотят ли испанцы этой реформы, и, по его прогнозам, 70% населения поддержат её.