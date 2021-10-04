Оренбург, 4 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Оренбурге 4 октября состоится открытие нового арт-объекта, расположенного возле музея ИЗО, сообщает пресс-служба мэрии.

Orenburg.ru Оренбургский областной музей изобразительных искусств находится в здании, построенном в 1814 году

Концепция скамьи-афиши «Оренбургский полутатлин» разработана в рамках городского фестиваля «Нам здесь жить!». Он проходил с 15 по 30 сентября.

«Новый объект, сделанный из деревянного бруса и фанеры, совмещает в себе функции афиши и скамьи с навесом. В конструкции скамьи будет размещаться информация о деятельности музея, а на площадке перед зданием станет возможно проведение пленэров, лекций и фестивалей», — отметили в администрации муниципалитета.

Публикация в телеграм-канале мэрии стало ответом на вопросы горожан по поводу работ в центре города на территории сквера им. Ленина. Возле исторического здания музея начали возводить деревянную конструкцию. Это вызвало недоумение у оренбуржцев. Они считают, что объект выглядит инородным телом и вопрошают: «Что это?». В соцсетях появились такие предположения, как виселица и гильотина.