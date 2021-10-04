Москва, 4 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В России еще до начала сезона замены покрышек цены на зимние автомобильные шины выросли на 25%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря портала «Дром» Марию Погребец.

Зимние шины

По словам Погребец, пик спроса на зимнюю резину приходится на середину октября.

«Основные причины удорожания шин — рост цен на сырье, издержки производства, инфляция и система маркировки», — сообщила представитель портала.

Она добавила, что в России может образоваться нехватка самой бюджетной зимней резины. При этом по состоянию на 3 октября средняя стоимость комплекта подержанных покрышек составила 14 429 рублей, а новых шин — 44 070 рублей. С 27 сентября по 3 октября спрос на резину вырос на 105%, добавила Погребец.

Напомним, в России с 1 октября подорожали автомобили девяти компаний.

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