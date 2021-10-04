Екатеринбург, 4 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местного жителя 1974 года рождения будут судить за гибель женщины-пешехода. Трагедия произошла 28 июня, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следователей, гражданин ехал в автомобиле по ул. Фронтовых бригад. На пересечении с ул. Шефской он сбил пожилую женщину. Автомобиль переехал человека. Гражданка скончалась в больнице в тот же день.

Уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит до пяти лет колонии.