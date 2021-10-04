Омск, 4 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в областном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение уровня содержания кислорода в крови

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За весь период пандемии, по данным оперштаба, в Омской области умерли 2249 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по состоянию на 4 октября выявлено 85 927 носителей коронавируса, выздоровели 66 487 человек.