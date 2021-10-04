Псков, 4 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. За последние сутки в Псковской области выявлено 197 новых случаев коронавирусной инфекции, это на шесть случаев больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 4 октября в региональном оперштабе. С середины сентября суточная выявляемость инфекции в регионе повысилась примерно на 100 случаев в сутки, то есть более чем вдвое.

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Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом за время пандемии в Псковской области зафиксировано 51 176. Выздоровели 43 598 человек, в том числе восемь — за последние сутки.

Скончались от COVID-19 в Псковской области 797 человек, в том числе пять больных умерли за минувшие сутки.

За прошедшую неделю рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области составил 22%, сообщил губернатор Михаил Ведерников. В связи с этим коечный фонд для коронавирусных больных увеличен до 700 коек.