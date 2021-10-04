Москва, 4 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Посольство Индонезии провело бизнес-форум, чтобы побудить индонезийских бизнесменов выйти на рынок Белоруссии, сообщается на официальном сайте посольства Индонезии в Москве.

(сс) Prayitno Индонезия

«Я надеюсь, что бизнес-форум будет полезен для индонезийского бизнеса, а также для установления открытых контактов с белорусскими бизнесменами», — заявил посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш.

Бизнес-форум проходил в гибридном формате, сочетая в себе элементы как офлайн-, так и онлайн-форматов, в котором приняли участие около 100 представителей деловых кругов из обеих стран.

На мероприятии также присутствовал посол Белоруссии в Индонезии Валерий Колесник, который сообщил о необходимости продолжать стимулировать рост торговли и инвестиций.

В Индонезии зафиксировали увеличение объема торговли между Индонезией и Белоруссией на 27,9% в период с января по июль 2021 года ($129,9 млн) по сравнению с тем же периодом 2020 года ($101 млн). Стоимость импорта Индонезии составляет около $128,6 млн, в то время как стоимость экспорта Индонезии в Белоруссию составляет около $626,5 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Москве совместно с Торгово-промышленной палатой Белоруссии проведет бизнес-форум для укрепления деловых связей.

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