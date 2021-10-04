Москва, 4 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Каждый шестой житель России (16%) становился жертвой телефонных мошенников, теряя деньги или имущество. Каждый девятый пострадал от мошенников один раз, каждый двадцатый — несколько раз, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

Чаще жертвами телефонного обмана становятся женщины, чем мужчины — 16% против 14%. Периодически получают подозрительные звонки восемь из 10 граждан. Ежедневно звонят мошенники 13% респондентам

Каждую неделю мошенники атакуют по телефону 20% респондентов, несколько раз в месяц — 23%, несколько раз в год — 16% опрошенных. Никогда не сталкивались с подозрительными телефонными звонками лишь 12%.

Опрос проведен 26−29 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 507 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, звонки от телефонных мошенников за последние полгода получали 57% жителей России.

Читайте подробнее: Звонки от телефонных мошенников получали почти 60% жителей РФ