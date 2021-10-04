Красногорск, 4 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Темпы вакцинации в Подмосковье идут на спад. Об этом 4 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Эта ситуация тревожит главу Подмосковья, который заявил, что коронавирус, вероятно, в обозримом будущем, никуда не исчезнет. При этом подавляющее большинство госпитализаций приходится на граждан, которые не сделали прививку.

«Коронавирус нас не покидает и судя по всему нам долго придется жить с COVID-19. Очень тревожит серьезное снижение по вакцинации. Много на этот счёт сказано, мы должны быть максимально корректны, но при этом видим, что на ИВЛ и при госпитализации больше 90% человек, которые не привились. Жизнь так устроена, что не все готовы на это», — сказал Воробьев.