Уфа, 4 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Пациенты с COVID-19 лежат в коридорах в одном из инфекционных госпиталей в Башкирии. Об этом 4 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционном госпитале

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Хабиров попросил министерство финансов региона и правительство республики оперативно реагировать на просьбы министерства здравоохранения и выделять нужные средства.

«Здоровье людей дороже», — подчеркнул Хабиров, отметив, что руководство Башкирии надеется на помощь на старшекурсников Башкирского государственного медицинского университета, которые могут помогать пациентам с COVID-19, а также на помощь волонтеров.

Главам муниципальных образований было поручено проконтролировать выделение автотранспорта для врачей, которые выезжают к пациентам на дом.

«Я не скрываю, в ковид-госпитале в коридорах лежат больные. Врачи работают в очень сложном режиме. Ситуация сложная. Поэтому любые обращения министерства здравоохранения нужно немедленно исполнять», — отметил Хабиров.

По словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, в Башкирии развернуто 6550 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. При этом заняты 92% коек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 4 октября в республике за сутки выявили 488 носителя коронавируса.