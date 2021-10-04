Москва, 4 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Небольшие помещения для жилья площадью менее десяти кв. метров появились на рынке новостроек Москвы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на риелторов.

Alper Çuğun Ключи от квартиры

Отмечается, что тенденция является общемировой и встречается в крупных мегаполисах Париже, Гонконге, Риме, Нью-Йорке ещё с прошлого десятилетия. Теперь такая недвижимость появилась и в Москве.

Так, в комплексе на востоке Москвы в районе Вешняки появились студии со средней площадью 16,7 кв. метров и апартаменты площадью девять кв. метров. При этом апартаменты на продажу пока не выставлены. Зато в продаже есть компактная 12-метровая студия. Её стоимость составляет 3,2 млн рублей.