Москва, 4 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Успешно осуществленный пуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки свидетельствуют о том, что ее испытания идут согласно графику и ВМФ РФ в срок получит этот вид вооружений. Об этом 4 октября заявил адмирал-подводник, бывший командующий Балтийским флотом РФ (с 2001 по 2006 год) Владимир Валуев.

Минобороны России Испытательная стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море

«Судя по всему, испытания идут по плану, результаты военных устраивают. Очередное успешное проведение испытаний говорит о том, что серийные поставки ракеты флоту начнутся, как и планировалось, в 2022 году», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый испытательный пуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно провела в Баренцевом море атомная подводная лодка «Северодвинск».