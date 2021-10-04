Будапешт, , 12:45 — REGNUM Возникающие у ЕС проблемы Брюссель будет решать за счёт своих окраин, а окраины будут пытаться уворачиваться от этого бремени, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 4 октября, комментируя высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Kremlin.ru

Как сообщалось ранее, Орбан заявил, что Евросоюз ждет новая волна нелегальной миграции. Венгрия уже пытается ей противостоять, но вместо того, чтобы получать от ЕС поддержку, получает только «нож в спину» в виде штрафных санкций за защиту собственных границ.

« Премьер-министр Венгрии пока умело балансирует между защитой национальных интересов Венгрии и лояльностью Европейскому союзу. Он бы, конечно, хотел, чтобы Европейский союз был другим, чтобы он отвечал тем розовым мечтам, которые двигали элиты стран Центральной и Восточной Европы в их стремлении как можно скорее «избавиться от привязки к России» и «войти в Европу». И то, и другое оказалось для них сопряжённым с серьёзными издержками.

Понятно, что возникающие у ЕС проблемы Брюссель будет решать в значительной мере за счёт своих окраин, а окраины будут пытаться уворачиваться от этого бремени. Надеюсь, эти векторы в их столкновении будут разрушать Европейский союз. Во всяком случае, ослаблять его.

ЕС сделал очень много враждебного нашей стране и продолжает делать. Поэтому сочувствовать ему по поводу сотрясающих его миграционных волн, или его трений с США, или его ошибок на китайском направлении и, тем более, помогать в решении этих проблем нам не нужно.