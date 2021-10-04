Будапешт, 4 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Возникающие у ЕС проблемы Брюссель будет решать за счёт своих окраин, а окраины будут пытаться уворачиваться от этого бремени, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 4 октября, комментируя высказывания премьер-министра ВенгрииВиктора Орбана.

Kremlin.ru Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Как сообщалось ранее, Орбан заявил, чтоЕвросоюзждетновая волна нелегальной миграции. Венгрия уже пытается ейпротивостоять, но вместо того, чтобыполучать от ЕС поддержку, получает только«нож в спину» в виде штрафных санкций за защиту собственных границ.

« Премьер-министр Венгрии пока умело балансирует между защитой национальных интересов Венгрии и лояльностью Европейскому союзу. Он бы, конечно, хотел, чтобы Европейский союз был другим, чтобы он отвечал тем розовым мечтам, которые двигали элиты стран Центральной и Восточной Европы в их стремлении как можно скорее «избавиться от привязки к России» и «войти в Европу». И то, и другое оказалось для них сопряжённым с серьёзными издержками.

Понятно, что возникающие у ЕС проблемы Брюссель будет решать в значительной мере за счёт своих окраин, а окраины будут пытаться уворачиваться от этого бремени. Надеюсь, эти векторы в их столкновении будут разрушать Европейский союз. Во всяком случае, ослаблять его.

ЕС сделал очень много враждебного нашей стране и продолжает делать. Поэтому сочувствовать ему по поводу сотрясающих его миграционных волн, или его трений с США, или его ошибок на китайском направлении и, тем более, помогать в решении этих проблем нам не нужно.