Чебоксары, 4 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Чувашии суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 90, выздоровели 73 пациента. Соответствующие данных публикует 4 октября оперативный штаб России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в республике официально выявлено 34 318 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 90. Это на три случая больше, чем было сутками ранее.

Выздоровели в Чувашии 31 024 пациента с коронавирусом, в том числе за последние сутки вылечились 73 больных.

Жертвами коронавируса стали ещё 11 пациентов — всего от COVID-19 в регионе умер 2361 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии посетить учреждения культуры с 11 октября можно будет только после предъявления QR-кода сертификата вакцинации, справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или справки о перенесенном не более шести месяцев назад COVID-19.

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