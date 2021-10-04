Токио, 4 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Компания Honda обнародовала первые фотографии хетчбэка Civic Type R нового поколения. Снимки размещены на сайте автопроизводителя.

Honda Honda Civic Type R

Японский автопроизводитель готовится представить новинку в следующем года. Показанный на фотографиях прототип подготовлен для тестовых испытаний на трассе Нюрбургринг.

По предварительной информации, моторная линейка нового хетчбэка не сильно изменится. На данный момент она состоит из двухлитрового мотора V4 производительностью 320 л. с. и 400 Нм крутящего момента. Ожидается, что мощность «движка» будет увеличена.

В качестве трансмиссии актуальная версия Civic Type R имеет 6-ступенчатую «механику». Модель получила только передний привод.

Civic Type R нового поколения будет отличаться от предшественника интерьером и списком оснащения. Также новинка получит новую подвеску и дифференциал повышенного трения.

Ранее компания Honda представила в Китае новый седан Integra.

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