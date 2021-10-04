Ухта, Коми, 4 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Ухте двухлетний мальчик попал под колеса внедорожника. Ребёнок получил травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УГИБДД по Республике Коми.

(сс) Andrew Ross Колесо

«Водитель 1987 года рождения за рулем Mitsubishi L200 ехал по двору дома №12 по проспекту Космонавтов. При повороте направо он наехал на ребенка, который шел по проезжей части справа по ходу движения авто. Был в сопровождении родителей», — сообщили в управлении.

В результате аварии мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины лица, растяжение связок голеностопного сустава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске во дворе дома автомобиль сбил пятилетнего мальчика.