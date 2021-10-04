Москва, 4 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве госпитализированы 979 человек, на ИВЛ находятся 443 человека. Об этом сообщили 4 октября в оперативном штабе столицы.

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В городе скончались 66 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Столичные власти развернули новые прививочные пункты и возобновили работу прежних: например, вновь заработал центр вакцинации в ГУМе. Там по словам, вице-мэра по социальной политике Анастасии Раковой, благодаря усилиям столичных властей смогут вакцинироваться до пяти тысяч человек в день.