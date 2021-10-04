Рустави, Грузия, , 12:37 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили оказался доволен итогами первого тура выборов в органы местного самоуправления, который прошёл в Грузии. Об этом говорится в его письме, которое 4 октября зачитал адвокат бывшего грузинского лидера Давид Садзаглишвили.

Саакашвили © ИА REGNUM

Юристу разрешили посетить бывшего президента, который находится в тюрьме в городе Рустави. После этого адвокат вышел к журналистам.

«У нас очень крутые результаты по этому последнему референдуму. — написал Саакашвили. — Горжусь вами!»

Он также заявил в письме, что дни правления в стране партии «Грузинская мечта» «сочтены».

Напомним, выборы в Грузии прошли 2 октября. В большинстве муниципалитетов победила «Грузинская мечта». Партия Саакашвили «Единое национальное движение» победила в Батуми и Зугдиди. В 20 из 64 округах будет проходить второй тур голосования за мэров муниципалитетов и мажоритарных депутатов городских заксобраний. В том числе второй тур потребуется, чтобы выбрать мэра Тбилиси.

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