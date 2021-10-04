Москва, , 12:46 — REGNUM История занимает особое место среди школьных дисциплин, её изучение формирует мировоззрение молодых людей. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам Всемирного конгресса школьных учителей истории.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы государства, именно этой школьной дисциплине принадлежит определяющая роль в воспитании патриотизма и гражданственности, уважения к родине, чувства сопричастности её судьбе.

«И здесь роль учителя, преподавателя гуманитарных дисциплин трудно переоценить», — цитирует телеграмму Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер пожелал участникам конгресса плодотворной работы и выразил уверенность, что итогом мероприятия станет обмен лучшим опытом и практиками.

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