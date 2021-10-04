Красногорск, 4 октября 2021, 12:43 — REGNUM У жителей Подмосковья должна быть возможность массово заниматься спортом. Об этом 4 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Причем глава Подмосковья отметил, что для этих целей жителям области должна быть доступна территория учебных заведений.
«Смежная со школами тема — это возможность жителей там, где школа находится, иметь возможность заниматься спортом. Вообще тема массового спорта очень востребована. Школьные стадионы не должны простаивать», — сказал Воробьев.
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