Красногорск, 4 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. У жителей Подмосковья должна быть возможность массово заниматься спортом. Об этом 4 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба направления «Минеральная изоляция» компании «Технониколь» Стадион

Причем глава Подмосковья отметил, что для этих целей жителям области должна быть доступна территория учебных заведений.

«Смежная со школами тема — это возможность жителей там, где школа находится, иметь возможность заниматься спортом. Вообще тема массового спорта очень востребована. Школьные стадионы не должны простаивать», — сказал Воробьев.