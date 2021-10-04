Владивосток, 4 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Во Владивостоке суд 4 октября не избрал меру пресечения для задержанного 3 октября бывшего главы столицы Приморья Олега Гуменюка.

Furni Tour Под арестом

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Олег Гуменюк пока остается в статусе задержанного, помещён в один из изоляторов временного содержания во Владивостоке, пишут региональные телеграм-каналы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал взятки от руководства МУП Владивостока «Некрополь», а также через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Установлен размер взяток — более 19,5 млн рублей.