Самара, 4 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Заочный формат никогда не заменит личного общения педагога и ученика. Об этом 4 октября сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с педагогической общественностью региона накануне Дня учителя.

Mos.ru Дистанционное обучение

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Сообщается, что мероприятие, которые объединило порядка 70 тысяч работников сферы образования области, прошло в режиме видеоконференции.

На нем обсуждалась и тема дистанционного обучения.

«Я полностью согласен, что заочный формат никогда не заменит личного общения педагога и ученика, контакт глаза в глаза. Но, к сожалению, ситуация такова, что для сохранения здоровья и безопасности людей дистанционный режим возвращается. Уверен, это временные трудности, которые мы сообща преодолеем. Понимаю, что в таких условиях выпадает дополнительная нагрузка на педагогов. И хочу от вас услышать, что мы можем сделать, чтобы помочь вам, чтобы сделать учебный процесс удобнее для вас, учеников и их родителей», — приводит пресс-служба областного правительства слова Азарова.

Отмечается, что учителя внесли свои предложения по организации «дистанта», а также внесли некоторые предложения, по которым Азаров дал поручения профильному министерству.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что члены оперативного штаба Самарской области по недопущению распространения коронавируса уполномочили муниципальные образования самим принимать решения о переводе учащихся на дистанционный режим.