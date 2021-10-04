Орск, Оренбургская область, 4 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области в отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело. Он подозревается во взяточничестве, сообщает СУ СКР по региону.

Коррупция

По данным следствия, старший участковый уполномоченный полиции получал от орчанки, промышляющей незаконной торговлей алкоголем, ежемесячно (с июля 2019 года и до задержания 1 октября 2021 года) по 10 тыс. рублей. Общая сумма полученных взяток составила 220 тыс. рублей. В ответ правоохранитель не документировал незаконный оборот алкогольной продукции и не пресекал нелегальную торговлю.

Следователь настаивал на заключении полицейского под стражу, однако суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, факт взяточничества выявлен сотрудниками собственной безопасности регионального УМВД, информация о коррупции была передана в следственные органы.

«В настоящее время проводится служебная проверка, по итогам которой сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будет принято решение о применении мер дисциплинарной ответственности к руководству отдела», — отметили в ведомстве.