Улан-Удэ, 4 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ при проведении уборки на территории строительной организации нашли предмет, похожий на снаряд. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Росгвардии по республике.

Управление Росгвардии по Бурятии В Улан-Удэ нашли осколочную гранату

К месту прибыли взрывотехники ОМОН, которые установили, что предмет является 73-мм осколочной гранатой от противотанкового гранатомёта.

«Находка передана военным сапёрам для дальнейшей утилизации», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во дворе частного дома в Улан-Удэ местные жители нашли боевую гранату системы «Миллс» образца 1915 года со следами коррозии. Предположительно, она пролежала в земле со времён гражданской войны.