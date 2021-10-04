Пхеньян, 4 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В МИД КНДР подвергли критике Совет Безопасности ООН за созыв заседания по поводу недавних северокорейских ракетных пусков. Соответствующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Как отметил директор Департамента по делам международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су, испытания ракет проводились в целях «самообороны».

»Как всегда, наши испытания вооружений проведены в территориальном, воздушном и морском пространстве нашей страны и на безопасном открытом море, и они не оказывали никакой угрозы и опасного вреда безопасности сопредельных стран», — говорится в заявлении.

Представитель МИД КНДР также акцентировал внимание на том, что СБ ООН никак не реагирует на крупномасштабные военные учения США и их союзников, придираясь к КНДР за «нормальные, планомерные меры самообороны».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Совет Безопасности ООН по запросу США, Великобритании и Франции созвал заседание по Эфиопии и КНДР.

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