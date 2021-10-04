Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В первое воскресенье октября в Ленинградской области выявили 246 носителей коронавируса SARS-CoV-2, что на пять случаев больше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом более 70,1 тыс. жителей. Об этом 4 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число инфицированных, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки было выявлено в Мурино (21), Тихвине (14), Киришах и Сланцах (по 12),

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 70 140 зараженных коронавирусом, из них 52 851 человек вылечился, в том числе по выздоровлению за минувшие сутки был выписан 81 человек. От COVID-19 скончались 2479 пациента, в том числе ещё два летальных исхода были зарегистрированы за прошедшие сутки.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в регионе развернуто 1799 ковидных коек, из них свободны 375 коек (20,84%). За минувшие сутки в регионе были госпитализированы 92 пациента с COVID-19 и внебольничной пневмонией.