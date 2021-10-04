Геленджик, Краснодарский край, 4 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Первые результаты по одновременной вакцинации от гриппа и от COVID-19 являются обнадеживающими. Об этом 4 октября рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарной сессии форума «Биотехмед».

Roszdravnadzor.ru Михаил Мурашко

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"Сейчас (стоит) важная задача: оценить эффективность совместного введения вакцин против ковида и против гриппа, первые результаты показывают обнадеживающие результаты», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что новый сезон гриппа в России будет напряженным и потому жителями страны необходимо вакцинироваться от этого заболевания.