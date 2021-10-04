Саратов, 4 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Саратовской области обновлен рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки. За минувший день зарегистрировали 39 летальных исходов среди носителей инфекции. По информации регионального минздрава, общее число жертв COVID-19 на 4 октября составляет 3123 человека.

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 15 мужчин и 24 женщины в возрасте от 50 до 88 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 90 038 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 81 819 человек.

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