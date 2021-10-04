Мурманск, 4 октября 2021, 12:29 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначил на пост министра образования и науки региона Татьяну Ларину, занимавшую последнее время пост заместителя главы ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, прежний министр образования Мурманской области Ольга Дзюба была избрана депутатом горсовета, а затем выдвинута на пост главы города. Однако на голосовании произошло неожиданное — ее кандидатуру, поддержанную губернатором, депутаты отклонили.
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