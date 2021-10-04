Мурманск, 4 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначил на пост министра образования и науки региона Татьяну Ларину, занимавшую последнее время пост заместителя главы ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

«После избрания Ольги Дзюбы в горсовет, у нас возглавляет министерство Татьяна Михайловна Ларина. Я прошу вас, Татьяна Михайловна, довести все эти проекты, которые были начаты и обеспечить качественное исполнение», — сказал глава региона на оперативном совещании.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний министр образования Мурманской области Ольга Дзюба была избрана депутатом горсовета, а затем выдвинута на пост главы города. Однако на голосовании произошло неожиданное — ее кандидатуру, поддержанную губернатором, депутаты отклонили.

Читайте также:

«Незыгарь» и другие пророчат Мурманску «зачистку покруче дагестанской»