Волгоград, 4 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Уведомления об отстранении от работы получили в Волгограде председатель Волгоградского отделения Русского географического общества Сергей Моников и климатолог Анатолий Судаков. Учёные отказались пройти вакцинацию от COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Сергей Моников — кандидат наук, доцент кафедры географии, геоэкологии и методики преподавания географии Волгоградского социально-педагогического университета. Анатолий Судаков — ведущий библиотекарь централизованной системы библиотек Волгограда. О своём отстранении они рассказали в социальных сетях, выступая против принудительной вакцинации. По информации телеграм-каналов, Анатолий Судаков заявил об увольнении.

Как сообщало ИА REGNUM, по постановлению главного государственного санврача Волгоградской области Ольги Зубаревой с 27 июля 2021 года в регионе введена обязательная вакцинацию от COVID-19 для представителей отдельных профессий. Первый компонент вакцины необходимо было ввести до 30 августа, вторую прививку — успеть сделать до 30 сентября.