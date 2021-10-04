Москва, 4 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич покинет свой пост. Об этом 4 октября сообщает «Матч ТВ».

Алексей Колчин ИА REGNUM Марко Николич

По информации издания, 42-летний сербский тренер решил покинуть клуб. Причём решение об уходе он принял самостоятельно.

В чемпионате России «Локомотив» после десяти туров занимает четвёртое место с 17-ю очками. В последних турах команда сыграла вничью с «Уралом» (0:0) и «Химками» (0:0) и проиграла «Ростову» (1:2).

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В Лиге Европы «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1) и потерпел поражение от «Лацио» (0:2).

Напомним, Николич возглавил «Локомотив» после увольнения Юрия Сёмина в 2020 году. Под его руководством команда выиграла Кубок России в сезоне 2020/21.

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